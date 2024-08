Mit den Goldies können wir fast jede Zahl besetzen, wir fangen bei eins an, bei der kleinsten Einheit, der "One Man Band" von Leo Sayer, wir haben "One" in einer Nacht, in der man drei Hunde an seiner Seite zum Wärmen braucht, die klassische "3-Dog -Night" also. Wir stehen früh auf am Morgen, um 5, wenn Paris aufwacht "Paris s’Eveille", der ikonische Song von Jacques Dutronc erzählt davon. Es geht weiter über die süße "17 Jahr, blondes Haar" von Udo Jürgens bis zur "99" von Toto.