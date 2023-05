Der erste Flirt auf dem Schulhof, die ersten schüchternen Blicke und die ersten schlaflosen Nächte – aber nach der Schule haben wir uns aus den Augen verloren. Was wäre, wenn wir uns später im Leben wieder begegnen? "Du entschuldige, i kenn di…." klingt auf österreichisch gleich charmant. Der Song von Peter Cornelius ist einer von vielen Austro-Goldies in dieser Sendung. Ebenfalls mit dabei ein Hit von der Liebe, die auf der Fahrt in den Süden verglimmt…auf der Strada del Sole "i hab keine Lire und auch keine Papiere". Die Austro-Goldies klingen in den Ohren "wie a Glockn, die 24 Stunden läut".