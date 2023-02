Wir küssen Erinnerungen wach…. Mit Adriano Celentano, der von seiner Kindheit in der Via Gluck singt, mit Dalida, die den schönen Worten und Liebesschwüren von Alain Delon nicht mehr glauben will….mit Jacques Dutronc, der Paris um 5 Uhr morgens erwachen lässt, mit Mouth & McNeal, die einfach wissen wollen wie es geht, jedenfalls kann man es mit Thunderclap Newmann sagen : es ist something in the air oder eher on air, im Radio.