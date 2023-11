Viele Goldies heute abend kommen aus dem Brill Building in New York, sind dort entstanden. Das Brill Building wäre ein ganz normales Hochhaus mit Büros, wenn sich nicht in den 60ern dort über 150 Musikverlage niedergelassen hätten mitsamt ihren Songwritern, die Hits der unterschiedlichsten Couleur geschrieben haben. Neil Diamond hat sogar ein ganzes Album mit "Songs from the Brill Building" gemacht.