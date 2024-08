per Mail teilen

Weil viele Goldies kurz sind, machen wir im Musik Klub Langstrecke und starten mit A: Sailer *Prösterchen* mit "A Glass Of Champagne", Evelyn Knight mit "A Little Bird Told Me" und das dritte A kommt von Hans Albers "Auf der Reeperbahn". Wir sind ein bißchen die Partykönige mit den Goldies ... Und weil wir auch Langstrecken Gewinner sind, schaffen wir auch drei mal Q: "Que Sera", "Quiet Storm" und "Quando Quando Quando".