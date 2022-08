Was ist ein Goldie? Da hat wohl jeder Musikfan seine eigene Definition. Unsere hört sich dieses Mal so an: Diven sind mit dabei wie Dinah Washington, Shirley Bassey oder Donna Hightower, Kultbands wie ABBA, die Bee Gees und America und Gentlemen wie Frank Sinatra, Jaques Brel, Paolo Conte und der King of Rock.