Six days on the road (Dave Dudley) von A bis X: Amsterdam (Jacques Brel), America (Trini Lopez), The night Chicago died (Paper Lace) und Xanadu (Olivia Newton John). Antwort auf die Frage gibt’s Life on Mars (David Bowie) finden wir heute nicht. Wie wir zurückfinden? Immer schön den Goldies nach - dem Beautiful Noise folgen (Neil Diamond).