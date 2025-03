Allerhöggschde Zeit, dass wir die Musikwünsche von letzter Woche aufarbeiten, es waren sooooo viele: in private freut sich Matthias in Karlsruhe (Dusty Springfield "In Private"), für Astrid spielen wir Shakin‘ Stevens "Marie, Marie", wir sind ganz gefühlvoll für Silke in Malmsheim mit Elaine Paige und Barbara Dickinson "I Know Him So Well" und Boston "Holyann" spielen wir für den Nikolaus! Dann bitte ein Taxi, TAAAXI!! zu den Goldies ganz direkt für Bärbel von Aichtal ins Studio (Joni Mitchell "Big Yellow Taxi").