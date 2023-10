per Mail teilen

Wir genießen zusammen noch mal eine goldige Portion Sonne, gehen dafür zurück in die 70er mit Gigliola Cinquetti und „Al porte del sole“. Wir sind melancholisch mit Claude Francois und der Originalversion von „My Way“, „Comme d’habitude“ und wir erinnern an Peter Horton, der im September gestorben ist und den jemand einmal Gitarrenphilosoph genannt hat und der sagte „Wenn ich etwas zu sagen habe, genügt die Wahrheit“. Wir spielen „Solang du in dir selber nicht zu Hause bist“ und schwelgen außerdem mit Udo Jürgens. Sind wir nicht alle ein bisschen 17?