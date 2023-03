per Mail teilen

Ein Lied über das Ende einer Liebe, das doch voll ist von Liebe, gesungen von zwei Freunden aus der Schulzeit: Barbra Streisand und Neil Diamond "You don't bring me Flowers". Dann wird es etwas leichter mit "pour un flirt", es wird italienisch mit Drupi und "Piccola e fragile", dramatischer mit Fausto Leali und "A Chi", wir sagen "bonjour, salut" und insgesamt bereuen wir gar nichts "non, je ne regrette rien", es ist trotzdem nicht unser "Waterloo" und letztlich dringen wir vor zu "Des Pudels Kern".