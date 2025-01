Das setzen wir sofort um, und das wird "Yummy Yummy Yummy" (was schon Ohio Express wussten). Dabei vorneweg nicht zuviel Brot essen, aber ein Song von BREAD geht in Ordnung: "Baby I’m a want you". Wichtig: nix anbrennen lassen, "Burning love". Was noch fehlt diktieren die Archies: "Sugar sugar". Den verstecken wir im Dessert: "Gelato con limon", vom Gelato-Maestro Paolo Conte. Das Ganze runden wir ab mit "Brandy" von Looking Glass. Ohrenschmaus frei Haus!