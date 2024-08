Nein !– Doch! – Oooh! Städte, Länder, Sehnsuchtsorte – dazu gehört für mich unbedingt St. Tropez. Das war mal ein kleines Fischerdorf, wachgeküsst von Brigitte Bardot und natürlich von Louis de Funes: Nein !– Doch! – Oooh! Muss ich schon lachen wenn ich nur an den wütenden Gendarmen denke, wir spielen "Douliou douliou St Tropez", extra für den Film geschrieben. Wir machen einen Abstecher in die Olympiastadt Paris und bummeln über die Champs Élysées, sind auch außerhalb von Frankreich unterwegs, am Stand von Ipanema und kühlen uns ab im Big Apple, "Another Rainy Day In NYC" und haben noch viel mehr Goldies rund um die Welt. Nein !– Doch! – Oooh!