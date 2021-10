Das franz.K in Reutlingen

Rund dreihundert Veranstaltungen und bis 50.000 Zuschauer pro Jahr, aus Reutlingen und Umgebung, inzwischen aber auch aus der Stuttgarter Gegend: das soziokulturelle Zentrum franz.K in Reutlingen ist ein erfolgreicher Musik- und Kleinkunstveranstalter.

Seit elf Jahren ist es zu Hause im früheren französischen Kino, daher der Name franz.K. Wer das stattliche Gebäude am Rand der Reutlinger Innenstadt betritt, kommt als Erstes in den Club mit gemütlicher Bar und kleiner Bühne. 150 Leute passen hinein. Der Club ist einer von drei Veranstaltungsräumen im franz. K: darüber, im ersten Stock gibt es noch die Probebühne für etwa 70 Zuschauer und Zuschauerinnen. Und vom Club direkt geht es in den großen Saal mit 600 Stehplätzen.

„Unkompliziert, abwechslungsreich, einfach eine super Kulturbühne.“

Hier traten vor kurzem Tito und Tarantula auf, Stars seit dem Film „From Dusk Till Dawn“. Cro oder Kraftclub waren hier, bevor sie große Stars wurden. Im franz.K gibt es aber auch Improtheater, eine Zaubergala und im kommenden Januar Axel Prahl mit seinem neuen Album. Die Künstler kommen vermutlich auch deswegen gern, weil der Große Saal des franz.K einer der charmantesten Säle weit und breit ist.

"Das hat einen weiten Kulturbegriff, das ist nicht nur Theater oder Kunst, klassisches Konzert oder bildende Kunst. Der Ansatz vom franz.K ist, alle Künste zu präsentieren, die aber in einer popularen Form."

Mit seinem sachten Gefälle zur Bühne und seiner dunklen Gemütlichkeit erinnert er daran, was er einst war: das Kino der französischen Soldaten. Sie haben Reutlingen längst verlassen und so Platz gemacht für ein von Stadt und Land unterstütztes Soziokulturelles Zentrum. Das nicht einer künstlerischen Richtung und nicht ausschließlich kommerziellen Interessen verpflichtet ist.

Hier der Beitrag zum Nachhören: