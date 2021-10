Die Ebene 3 in Heilbronn

per Mail teilen

Mitten in der Innenstadt von Heilbronn, befindet sich der Club „Ebene 3“. Seit fast 20 Jahren bekommen dort hochkarätige nationale wie internationale Künstler die Möglichkeit, sich dem Publikum zu präsentieren. Ein Schwerpunkt ist die Förderung und Integration junger Musiker mit unterschiedlichstem kulturellem Hintergrund. Jazz, Kabarett, Tango und Konzerte stehen auf dem Programm.

Hoch über den Dächern Heilbronns: Die Ebene 3

Um in den Club Ebene 3 zu kommen, müssen die Besucher hoch hinaus. Doch der Aufstieg in den obersten Stock des Theaterforums lohnt sich. Im Club erwartet die Besucher eine loungige Wohnzimmeratmosphäre. Bei gedimmtem Licht, Im bequemen Ledersessel, mit einem leckeren Cocktail in der Hand können Musikfans das Programm genießen.

Gewinnen Sie einen Einblick in die Ebene 3:

"Wir haben eben nicht so diese Kneipenmusik, die es ja mittlerweile überall gibt, sondern schon auf hohem Niveau, also Künstler, die eben sehr gut sind aber doch noch hautnah. Das hier ist kein großer Veranstaltungssaal, sondern hier kann man wirklich Live- Musik erleben und hinterher mit den Künstlern an der Bar ein Bier trinken."

Urgestein in der Heilbronner Szene

Inhaberin des Clubs ist Elke Bauschert, seit vielen Jahren engagiert sie sich im kulturellen Leben ihrer Heimatstadt Heilbronn: Von 1981 bis 2006 führte sie den Club Pan und seit 2004 den Club „Ebene 3“. Booking, Organisation und Bewirtung - Elke Bauschert macht alles selbst, organisiert 80-100 Veranstaltungen im Jahr, Kino, Tango, Kabarett, Theater und Konzerte. Mittlerweile ist die Ebene 3 über die Grenzen von Heilbronn beliebt-bei Besuchern und den Künstlern.

"Ich meine dadurch das ich jetzt schon quasi fast 40 Jahre als Veranstalterin tätig bin habe ich ein unheimliches Netzwerk. Also ich muss nicht Musiker suchen, sondern sie suchen mich. Es ist eher so, dass ich es mittlerweile fast nicht mehr bearbeiten und bewältigen kann. ich bekomme manchmal in der Woche 200 Bandbewerbungen."

Plattform für junge Bands

Vor allem junge Musiker haben hier eine Plattform, um sich zu präsentieren. Viele schätzen an dem Raum die gute Akustik. Die Stadt Heilbronn hat den Raum extra für Live Musik konzipiert. Die junge Band „Triaz“ aus Freiburg steht an diesem Abend zum ersten Mal in Heilbronn auf der Bühne der Ebene 3. Sängerin Florine Puluj und Gitarrist Thomas Schmeer haben den Club schnell in ihr Herz geschlossen:

Band Triaz aus Freiburg SWR

"Insgesamt war es vom ersten Herkommen schon ziemlich cool, weil die Bühne groß ist, wir haben einen Flügel da, was super für unsere Musik ist."

Großes Stammpublikum

Mittlerweile hat die Ebene 3 ein großes Stammpublikum und ist über die Grenzen Heilbronns als Club für Kleinkunst und Musik bekannt. Die Gäste schätzen das vielseitige Angebot.

"Es lohnt sich immer hier her zu kommen. Die Tangoabende sind legendär und hier gibt es immer viele gute Musik zu entdecken. Und mit einem guten Groove verlasse ich die Räume wieder. Ich komme immer wieder gerne hier her."

