Die Musikszene in Deutschland und in Baden-Württemberg ist vielfältig und spannend. Songschreiber, die mit ihren Texten aufrütteln oder das Herz berühren, große Stimmen, die nur in kleinen Clubs auftreten, oder die großen Stars der Szene hautnah im Interview - im SWR1 Musik Klub Deutschland finden Sie's.

Sie ist eine klassisch ausgebildete Sängerin aus Indien, trat in mehreren Bollywood-Produktionen auf und hat viele Live-Auftritte absolviert. Seit zwei Jahren lebt Nihira Joshi Deshpande in Aalen und macht dort weiter Musik im Heimstudio und hat mitten in der Pandemie ein einzigartiges Musikprojekt realisiert: Gemeinsam mit Musikern aus Kuba hat sie einen Song aufgenommen, der zuerst nach klassischem Salsa klingt. Dann kommt Nihira dazu und singt eine klassisch indische Melodie auf Hindi. Wie sie es geschafft hat, die Musiker*innen auf Kuba von ihrer Idee zu überzeugen, und wie es die kubanischen Backgroundsängerinnen geschafft haben, auf Hindi zu singen, erzählt uns Nihira Joshi Deshpande im Interview. Vor drei Jahren sagte Andreas Kümmert diesen Satz: „Ich bin nur ein einfacher Sänger“ und lehnt die Teilnahme beim Eurovsion Song Contest ab. Einige Zeit später bekommt Kümmert die Diagnose: Angststörung. Inzwischen hat er die Krankheit im Griff, darüber erzählt er im SWR1-Interview. Im vergangenen Jahr bringt er ein neues Album heraus, im Moment arbeitet er schon wieder am nächsten. Dabei hilft ihm Stefan Kahne, sein Live-Gitarrist und guter Freund. Außerdem wieder jede Menge neue Musik aus Baden-Württemberg, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Playlist mit den Songs des Musik Klub Deutschland Die Songs der Sendung finden Sie auch in unserer Spotify-Playlist "Musik Klub Deutschland":

Sendung am Di , 9.3.2021 20:00 Uhr, Musik Klub Deutschland, SWR1 Baden-Württemberg