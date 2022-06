per Mail teilen

Stuttgarts lustigste Band, Das Lumpenpack, sieht in kurzen Hosen scheiße aus. Das zumindest behaupten die zwei in ihrem neuen Song, der pünktlich zum Sommerbeginn rauskommt. Außerdem neue Musik von Jochen Distelmeyer, Phillip Dittberner und Alice Merton und wir feiern in den 60sten von Campino rein.