per Mail teilen

Die Musikszene in Deutschland und in Baden-Württemberg ist vielfältig und spannend: Pop, Rock, Ska, Reggae oder Punk. Auf Deutsch oder Englisch, Hauptsache von hier. Songschreiber, die mit ihren Texten aufrütteln oder das Herz berühren, große Stimmen, die nur in kleinen Clubs auftreten, oder die großen Stars der Szene hautnah im Interview - das alles ist der SWR1 Musik Klub Deutschland.