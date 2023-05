Die Playlist vom 9.5.2023

Coming Home – Kissin‘ Dynamite

Nie vergessen – Alina

No Roots – Alice Merton

One For the Workout – Get Well Soon

Margaritas – Alex Mayr

Bungalow – Bilderbuch

Nur die Musik – Joris

Ich will nach Italien – Resi Reiner

Nicht allein – Stern Meissen

Aperol im Glas – LEA x 01099

Im Zweifel für den Zweifel – Tocotronic

Wildberry Lillet – Nina Chuba

Satellite – Lena Meyer-Landrut

Dschinghis Khan – Dschinghis Khan

No No Never – Texas Lightning

Merci, Chérie – Udo Jürgens

Rise Like a Phoenix – Conchita Wurst

Blood & Glitter – Lord Of The Lost

You Let Me Walk Alone – Michael Schulte

Dirty Maria – Conchita Wurst

Can’t Wait Until Tonight – Max Mutzke

Miss Kiss Kiss Bang – Alex Swing Oscar Sings!

Standing Still – Roman Lob

So geht das jede Nacht – Freddy Quinn

IDon’t Feel Hate – Jendrik

Sister – Sisters

Sie ist weg – Die Fantastischen Vier

Oft gefragt – AnnenMayKantereit

Frauen regier’n die Welt – Roger Cicero

Stadtaffe – Peter Fox

Mr. Wichtig – Tic Tac Toe

Guildo hat euch lieb – Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe

Wieder genauso – Udo Lindenberg

Ein Lied kann eine Brücke sein – Joy Fleming

Unrockbar – Die Ärzte

Weißes Papier – Element Of Crime

Paradies – Michél van Dyke

My Man is a Mean Man – Stefanie Heinzmann

Rheinita – LaDüsseldorf

Verschwendete Zeit – Antje Schomaker

2x blinzeln – Dominik Hartz

Ein Kompliment – Sportfreunde Stiller (live)

Reggae di uf – Wolle Kriwanek & Schulz Bros.

Ich wart‘ auf dich – Wolf Maahn

Fireworks – Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks

Wir haben den Winter überlebt – Jeremias

Engel – Rammstein

Alles Rot – Silly

Heut‘ Nacht – Spliff

Wiener Blut - Falco