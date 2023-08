per Mail teilen

Einmal um die ganze Welt – ohne Karel Gott, dafür aber mit AnnenMayKantereit, schlechter Aussicht in Athen oder mit ordentlich Haue für Sextouristen in Bangkok: Urlaub ist so unterschiedlich, wie die Menschen, die ihn machen!

In Schwarz-Rot-Gold bekommen wir alle unter einen Hut! Der Musik Klub Deutschland – das Urlaubs-und Ferienspecial! Jetzt Ticket lösen und abdüsen. Happy Holiday!