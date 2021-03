Die Musikszene in Deutschland und in Baden-Württemberg ist vielfältig und spannend. Songschreiber, die mit ihren Texten aufrütteln oder das Herz berühren, große Stimmen, die nur in kleinen Clubs auftreten, oder die großen Stars der Szene hautnah im Interview - im SWR1 Musik Klub Deutschland finden Sie's.

Kapitel auswählen 20-Uhr-Stunde (0:00:00 min) 21-Uhr-Stunde (00:55:29 min) 22-Uhr-Stunde (01:50:26 h) 23-Uhr-Stunde (02:31:16 h) Der größte Musik-Streamingdienst Spotify wird größer und damit auch mächtiger. 80 weitere Länder bekommen ihre eigene Spotify-App und dazu wird es ein HiFi- Angebot geben: Wer mehr bezahlt, bekommt besseren Sound. Der Verdienst für die Musiker bleibt allerdings auf ganz magerem Niveau. Was Spotify für Musiker bedeutet, wie Musikstreaming Künstler in auch ihrer Arbeit beeinflusst erläutert der SWR1 Musikprofessor Marcus S. Kleiner im Interview: OVM ist die Abkürzung One Voice Down und das ist eine Band aus Mannheim. Deborah Lee und Markus Zimmermann verarbeiten in ihrem neuen Song den Verlust von ihrem Bandkollegen Stephan Ullmann, der vor einem knappen Jahr gestorben ist. Im Interview sprechen die beiden über den Verlust und die Hoffnung, die in ihnen und im neuen Song steckt. Außerdem neue Musik von Provinz aus Ravensburg, Mark Forster besingt die Maus, die erste deutsche Casting-Band No Angels ist zurück und ORF-Kollegin Lisa Schneider aus Wien stellt eine neue spannende Band aus Österreich vor. Die Playlist mit den Songs des Musik Klub Deutschland Die Songs der Sendung finden Sie auch in unserer Spotify-Playlist "Musik Klub Deutschland":