Die Musikszene in Deutschland und in Baden-Württemberg ist vielfältig und spannend. Songschreiber, die mit ihren Texten aufrütteln oder das Herz berühren, große Stimmen, die nur in kleinen Clubs auftreten, oder die großen Stars der Szene hautnah im Interview - im SWR1 Musik Klub Deutschland finden Sie's.

»Das ist, als würden Commodore, Amiga und Apple den Preis für den besten Computer vergeben« , sagt Thees Uhlmann über den Preis, weil die Jury aus Kolleg*innen besteht! Den Preis gab es für sein 2019er Album „Junkies & Scientologen“.

Im Interview erzählt Thees Uhlmann über die Poesie in der Popmusik und wie er auf Titel kommt wie: »Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hiphop-Videodrehs nach Hause fährt.« Die Kulturbranche leidet wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig unter der Pandemie: In Ludwigsburg haben sich Kreative zusammengetan, um ihren Kolleg*innen zu helfen: Music4help findet als Streamingkonzert am 19.03. statt, mit dabei sind unter anderem: Die Füenf, Christoph Sonntag, Kanda, Orsons und MCBrudaal. Das Konzert kann kostenlos gestreamt werden, um zahlreiche Spenden wird allerdings gebeten! Music 4 help Neue Musik kommt diesmal von Tom Keller aus Mannheim, von Albrecht Schrader, dem ehemaligen Leiter von Jan Böhmermanns Rundfunktanzorchesters Ehrenfeld. Außerdem neue Musik aus Österreich von Earl Mobley und wir feiern schon mal den Frühling vor mit unserem Kultschlager der Woche. Die Playlist mit den Songs des Musik Klub Deutschland Die Songs der Sendung finden Sie auch in unserer Spotify-Playlist "Musik Klub Deutschland":