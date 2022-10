Was ist das, das von fast überall her richtig weit weg ist und zugleich ein magnetischer Anziehungspunkt? Das ist das „Landgasthaus mit Kulturbetrieb“: der Adler in Meidelstetten. Mitten auf der Schwäbischen Alb, aber zum Glück bei Autonavis bekannt. Ist man angelangt im Adler, dann will man so schnell nicht wieder gehen. Und das hat mehrere gute Gründe. Bertram Schwarz berichtet: