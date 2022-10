ATMO 1 Noch 3 Stunden bis zum Konzertbeginn. Der Soundcheck lief gut. Brian Chartrand ist begeistert. O 1 Brian Chartrand mit seiner Band aus den USA gerade auf Europatournee. Einen so guten Sound hat er hier in der umgebauten alten Scheune nicht erwartet. Und schon gar nicht so jemanden will Till. O 2 neu Till Erb weiss wovon er spricht. Er ist Tontechniker und war mit Bands auf der ganzen Welt unterwegs. Im Cafe Verkehrt arbeitet er - wie alle anderen im fünfköpfigen Vorstandsteam des Vereins auch – nebenbei nach Feierabend. O 3…sagt Kurt Zimmermann, Vorstand im Verein. MUSIK INTRO An diesem Abend steht - nach Kabarett und Blues in den letzten Wochen – Folk-Rock auf dem Programm. MUSIK Brian Chartrand steht auf der etwa 20 Quadrat Meter großen Bühne und plaudert zwischen den Liedern mit den Gästen. Etwa 70 Gäste stehen direkt vor ihm an der Bar und den Stehtischen. Weiter oben unter der Dachschräge, zwei Pärchen auf Sofas. Eine Gruppe von Frauen hat ganz oben, auf der Galerie, an den kleinen runden Tischen Platz genommen. O 4 Umfrage Iris Wallschek ist wie viele andere seit 36 Jahren Stammgast hier. Die meisten kennen „das Verkehrt“ wie sie seit ihren Jugendjahren. In den Anfängen als dubioses Lokal für Langhaarige Hippes von den Dorfbewohnern skeptisch beäugt, bekam es bei Künstlern schon bald „Kultstatus“. Nicht zuletzt wegen der hervorragenden Betreuung. Sonia Sarmann erinnert sich zum Beispiel an einen Besuch des legendären Schlagzeugers Billy Cobham.. O 5 Und so kommen nicht nur die Gäste, sondern auch Künstler über all die Jahre immer wieder nach Oberhof. O 6 Auch Brian Chartrand und seine Musiker beenden ihren Konzertabend gemeinsam mit den Gästen an der Bar. Abbauen und weiterfahren müssen sie dieses Mal nicht. Sie müssen nur einmal über die Bühne durch den Flur. Ihre Hotelzimmer sind direkt nebenan längst für sie gerichtet…