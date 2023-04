Wir klären, wie Morgan Wallen zig Songs auf einmal in die Charts gebracht hat. Archivfundstück: ein Ostersong von 1950. Und Keith Urban stellt die Frage: im Sitzen oder im Stehen?

Morgan Wallen flutet die Country-Charts

Mit der Veröffentlichung seines dritten Albums "One thing at a time" hat Morgan Wallen die Hot Country Charts regelrecht geflutet: Fast 30 Songs von der Platte hat er in den Charts platziert. Als offizielle Singles wurden allerdings bislang nur vier Songs ausgekoppelt. Adrian Beric aus der SWR1 Musikredaktion erklärt, wie es die vielen Album-Tracks in die Charts geschafft haben.

Keith Urban: Sitzen oder Stehen?

Keine Angst, es geht nicht um Männer auf der Toilette, sondern: Keith Urban hat in einem bestuhlten Konzertsaal in Las Vegas ein Schild fotografiert, mit dem das Publikum ermuntert wird, bei den Shows aufzustehen. Bei seinen Fans hat er damit eine Diskussion losgetreten, ob bestuhlte Konzerte besser im Sitzen oder im Stehen verfolgt werden sollten. Gar nicht so eindeutig…

Ostern Countrymusik von 1950

Zu Ostern gehört ja auch das Suchen: Wir haben im Archiv gewühlt und ein Country-Osterlied gefunden. Countrysänger und Schauspieler Jimmy Wakely hat es 1950 über die Kindergeschichte des Osterhasen "Peter Cottontail" gesungen: "Hippity hoppity, happy Easter Day".