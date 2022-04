Gleich drei neue Alben haben wir dieses Mal mit dabei: "Humble Quest" von Maren Morris, Reba McEntire mit "My Chains Are Gone" und "Where We Started" von Thomas Rhett.

Reba McEntire - Country meets Gospel Wie gut passen Country und Gospel zusammen? Wunderbar! Den Beweis hat Reba McEntire schon vor fünf Jahren mit ihrem Album "Sing It Now: Songs of Faith & Hope" geliefert und legt jetzt noch einmal nach mit ihrer neuen Platte "My Chains Are Gone". Auch darauf hörenswerte Klassiker und weniger bekannte Gospel-Songs im Countrysound. Thomas Rhett - “Where We Started” Passend zu seinem 32. Geburtstag hat Thomas Rhett seinen Fans und sich selbst ein neues Album geschenkt: "Where We Started". Darauf zeigt er einmal mehr seine große künstlerische Bandbreite: »Ich möchte Euch zum Tanzen bringen und nach dem Tanzen sollt ihr wieder nachdenklich werden. Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt, die ich mit meinen Hörern vorhabe.«