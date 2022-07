Neue Alben von Luke Combs und Jimmie Allen

Luke Combs zählt zu den derzeit angesagtesten Countrystars in Nashville. Wir stellen sein neues Album "Growin‘ Up" vor, ebenso wie die neue Platte "Tulip Drive" von Jimmie Allen.

Luke Combs: Growin‘ Up

Aufregende Zeiten bei Luke Combs: gleich zwei Babys sind bei ihm auf die Welt gekommen. Das eine ist ein echtes, sein Sohn wurde vor zehn Tagen geboren. Das andere ist sein neues Album "Growin‘ up". Geschickt mischt er darauf traditionelle Countrymusik mit modernen Sounds und trifft den Nerv der Zeit.

Jimmie Allen: Tulip Drive

Dieses Album ist sehr persönlich, sagt Jimmie Allen. Der Name "Tulip Drive" ist z.B. eine Erinnerung an seine Oma, die Zeit ihres Lebens in der gleichnamigen Straße gewohnt hat. Wir spielen u.a. den starken Song "Down home", den Jimmie Allen für seinen verstorbenen Vater geschrieben hat.

Doku über Randy Travis: More Life

Eigentlich hätte die Dokumentation "More Life" schon vor knapp zehn Jahren erscheinen sollen, wurde dann aber auf Eis gelegt, weil Randy Travis mit 54 Jahren einen schweren Schlaganfall erlitten hat. Nun wird der emotionale Film in einzelnen Episoden auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht und zeigt: Randy Travis beeindruck nicht nur als Musiker, sondern auch als Mensch.