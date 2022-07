Warum Brad Paisley Gitarren verschenkt

per Mail teilen

Brad Paisley im Gespräch vor seinem einzigen Deutschland-Konzert in Schwetzingen. Wir sprechen über Alison Krauss und Robert Plant und stellen die neue Single von Tebey vor.

Brad Paisley liebt Europa

Vor dem einzigen Deutschland-Konzert seiner aktuellen Welt-Tour, erzählt Brad Paisley, warum es für ihn besonders toll ist, in Europa zu spielen und warum er manchmal kleinen Fans beim Konzert ein großes Geschenk macht:

»Es gibt nie den falschen Zeitpunkt einem Kind eine Gitarre zu schenken.«

Alison Krauss: eine der weltbesten Fiddle-Spielerinnen

Vor kurzem war Alison Krauss zusammen mit Robert Plant bei den Jazz Open in Stuttgart gewesen. Clara Sondermann aus der SWR1 Musikredaktion erzählt, was dieses Konzert so besonders gemacht hat.

Neue Single: "Sink with the sun" von Tebey

Countrysänger Tebey aus Kanada schreibt für sich und andere bekannte Künstler und Bands wie Cher und One Direction. Seine neue Single "Sink with the sun" ist ein Vorgeschmack auf sein kommendes neues Album.