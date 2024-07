Einer der Superstars der Countryszene ist George Strait. Sein Anwesen in Texas – ein Traum: Haupthaus, Gästehaus, Infinity Pool, 14 handgemauerte Kamine, hoch gelegen, freie Sicht – und verkauft. Warum? Liegt die Antwort in seinem Song "All My Ex’es Live In Texas"? Also: "Alle meine Ex Frauen leben in Texas, deswegen kann ich dort nicht wohnen" . Zwar gelten Countrysongs als ehrlich, aber sie sind nicht zwingend autobiografisch. Strait hat sein High School Sweetheart Norma geheiratet, sie haben zwei Kinder, sind happy. Aber was steckt hinter diesem Song? Besser gefragt wer steckt dahinter? Wir lüften den Stetson Hackberry in diesem Musik Klub Country, Howdy!