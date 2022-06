Fast vier Stunden locker-leichte Sommer-Countrymusik, u.a. mit Alan Jackson, Alison Krauss und Keith Urban. Außerdem stellen wir das hörenswerte neue Album von Brett Eldredge vor.

Countrymusik für den Sommer

Wir spielen jede Menge sommerliche Gute-Laune-Songs. Der perfekte Soundtrack für den "Long Hot Summer" (Keith Urban), um mit "Two more Bottles of Wine" (Emmylou Harris) eine "Good Time" (Niko Moon) bis in die "Summer Nights" (Rascal Flatts) zu verbringen.

Neues Album von Brett Eldredge: "Songs for you"

Zwei Nummer 1 Alben hat Brett Eldredge schon gelandet, nun ist sein siebter Longplayer erschienen. Im Titelsong geht es um jemanden, der sich durch verschiedene Songs an seine Ex-Freundin erinnert fühlt. Nicht nur mit diesem Lied zeigt Brett Eldredge, wie sehr Musik Emotionen wecken kann.

Blake Shelton: Stern für den Star

Blake Shelton erhält nächstes Jahr einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Ein Grund mehr für ihn zu feiern, nachdem er vergangenen Samstag erst Geburtstag hatte.