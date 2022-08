Crazy Heart: der Film, der erfolgreicher war als er sein sollte

per Mail teilen

Countrymusik aus Filmen

Der Film "Crazy Heart" erzählt die Geschichte eines Countrysängers auf dem absteigenden Ast. Mit viel Mühe kann er die Abwärtsspirale stoppen. Der Film sollte eigentlich direkt in den DVD-Verkauf gehen. Jeff Bridges als gebrochener Held, viel trockener Humor und dazu noch Maggy Gyllenhaal - Top Besetzung, gute Story. Und dann kam alles anders: der Film lief in den Kinos sehr erfolgreich und gewann sogar zwei Golden Globes und zwei Oscars, einer ging an Jeff Bridges, der im Film auch selbst singt.

Noch ein Film: "Maverick" mit Mel Gibson, James Garner und Jodie Foster, die hier ziemlich überrascht. Davon gibt es einen tollen Soundtrack, daraus spielen wir Clint Black "A good run of bad luck".

Country querbeet

Außerdem viele andere Songs: Johnny Cash, Eddie Rabbitt, George Strait, Tim McGraw – also Country querbeet.