Carrie Underwood im glitzernden Garten

Auf ihrem neuen Album "Denim and Rhinestones" macht Carrie Underwood sich interessante Garten-Gedanken und wir stellen Drake Milligan vor, der als "Elvis des Country" gesehen wird.

Neues Album “Denim and Rhinestones” von Carrie Underwood

Mit 8 Grammys und 28 Nummer 1-Hits gehört Carrie Underwood zu den großen Countrystars. Wir stellen von ihrem neuen Album "Denim and Rhinestones" unter anderem den Song "Garden" vor, in dem sie sich Gedanken darüber macht, wie wohl ein persönlicher, eigener "Lebensgarten" aussehen würde.

Drake Milligan: "The new Elvis of Country"

Drake Milligan ist gerade erst 24 Jahre alt und in den USA bekannt geworden als Darsteller des jungen Elvis Presley in einer Fernsehserie. Vor kurzem ist er mit seiner Band in der Casting-Show "America‘s got Talent" aufgetreten und hat sich dort einem großen und begeisterten Publikum präsentiert. Wir spielen seinen aktuellen Song "Sounds like something I’d do".

Erinnerungen an Waylon Jennings

Waylon Jennings zählt zu den Country-Legenden. Er war Teil der Outlaw-Bewegung und mit Willie Nelson hat ihn eine dicke Freundschaft verbunden. Wir erinnern an den Musiker, der nun 85 Jahre alt geworden wäre.