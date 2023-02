Extra viel Liebe zum Valentinstag

Es wird romantisch mit unserem Lovesong-Special, wir blicken zurück auf die Country-Gewinner bei den Grammys und haben wieder einige Song-Premieren im Musik Klub Country mit dabei.

Country Gewinner bei den Grammys

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in den USA die Grammys verliehen."’Til you can’t" von Cody Johnson wurde als "Bester Country Song" ausgezeichnet. Ein starkes Lied darüber, die Chancen, die einem das Leben bietet, zu ergreifen.

Willie Nelson wurde gleich doppelt ausgezeichnet: "Beste Country Solo Performance" mit "Live Forever" und "Bestes Country Album" für "A beautiful time".

Carly Pearce war zum ersten Mal bei den Grammys nominiert und hat mit ihrem Duett mit Ashley McBryde "Never wanted to be that girl" gewonnen. In der Sendung hören wir, was sie nach der Preisverleihung gesagt hat.

Lovesong-Special: Countrymusik zum Valentinstag

In unserem Special dreht sich eine Stunde lang alles um die Liebe. Perfekt zum Genießen oder auch die passende musikalische Begleitung für ein romantisches Essen bei Kerzenschein.

Song-Premieren im Musik Klub Country

Jede Woche präsentieren wir Lieder, die wir zum ersten Mal im Musik Klub Country spielen. Dieses Mal unter anderem mit Dick Curless - "Tombstone every mile", Robert Earl Keen - "Feelin' Good Again" und The Heavy Horses - "Eyes on me".