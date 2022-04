So klingt Countrymusik der 80er

Kenny Chesney wird beim Videodreh von einem Hochzeitspaar überrascht, Chris Stapleton ist Country-Abräumer bei den Grammys und ein Special zur Countrymusik der 80er Jahre.

Drei Grammys für Chris Stapleton

Chris Stapleton war der große Country-Abräumer bei den Grammys 2022. In gleich drei Kategorien hat er gewonnen: "Bester Countrysong", "Bestes Countryalbum" und "Beste Country-Solodarbietung". Außerdem wurden die Brothers Osborne für die "Beste Countrydarbietung eines Duos oder einer Gruppe" zum ersten Mal mit einem Grammy ausgezeichnet.

Special: 80er Jahre Countrymusik

In Nashville hat sich die Countrymusik in den 80er Jahren mehr in Richtung Pop orientiert. Es gab als Gegenpol aber zum Beispiel auch die Outlaw-Bewegung. Wir spielen Songs von Willie Nelson, Rosanne Cash, The Judds und vielen mehr.