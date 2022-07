Countrysongs erzählen starke Geschichten, z.B. Reba McEntire in "Fancy". Wir stellen eine neue Bluegrass-Single vor und spielen Songs aus den Country-Charts u.a. von Kane Brown.

Tim Stafford & Thomm Jutz: "Take that shot"

Die beiden Bluegrass-Musiker haben sich für ein ganzes Album zusammengetan, das Ende des Jahres erscheinen soll. Vorab gibt es die neue Single "Take that shot", in der es um die besondere Wirkung historischer Fotos geht.

Aktuell angesagt: Songs aus den Hot Country Charts

Diese Songs sind in den USA gerade extrem erfolgreich und weit oben in den Country Charts. Unter anderem haben wir Kane Brown mit "Like I love Country Music" mit dabei, Tyler Hubbard mit "5 foot 9", Jon Pardi – "Last night lonely" und Morgan Wallen – "You proof".

Countrymusik live

Wer Countrymusik schon mal live erlebt hat, weiß, was für eine unglaubliche Energie dabei entstehen kann. Wir bringen die besondere Stimmung in die Sendung und spielen als Musikwunsch einen Live-Song von einer der erfolgreichsten US-Bands: Alabama mit "Dixieland Delight".