"A beautiful time" - neues Album von Willie Nelson

Zu seinem 89. Geburtstag hat Willie Nelson sich und seinen Fans ein richtig gutes Album geschenkt. Außerdem: neue Musik von Miranda Lambert und die Erde bebt bei Garth Brooks.

Neues Album: Willie Nelson – "A beautiful time"

Eine schöne Zeit haben wir jede Woche mit dem SWR1 Musik Klub Country – und so heißt auch das neue Album von Willie Nelson. Seine 72. Solo-Platte, die er an seinem 89. Geburtstag veröffentlicht hat. Besonders schön: selbst ernste Themen klingen bei Willie Nelson leicht und mühelos.

Foto: Willi Kuper

Auf Reise mit Miranda Lambert: "Palomino"

Das neue Album "Palomino" von Miranda Lambert ist wie eine Reise. Wer es hört, besucht verschiedene Orte und begegnet unterschiedlichen Charakteren, sagt sie. Wir machen mit Miranda Lambert einen Kurztrip hinaus aus dem Alltag.

Außerdem in dieser Sendung: Randy Travis hat Geburtstag, das aktuelle Album "Paint this town" von der Old Crow Medicine Show und die neue Single-Auskopplung "Cut me loose" von Großbritanniens erfolgreichstem Country-Duo The Shires.