Seit 48 Jahren ist der Club W71 in Weikersheim im Main-Tauber Kreis ein Geheimtipp für Musikfans. Etliche bekannte Bands haben sich dort schon die Klinke in die Hand gegeben. Ein besonderes kulturelles Kleinod, dass Fans aus der Jazz-, Blues-, Folk- und Rockszene lockt.

Zwischen den Sportplätzen: Der Club W71 in Weikersheim

Die Initiative zum Club W71 ist entstanden, als die Ausläufer der 68er-Bewegung die nordwürttembergische Provinz und die Kleinstadt Weikersheim erreichten. Für die Jugendlichen war Weikersheim eher trist: Sie brauchten einen Treffpunkt. 1969 bildete sich ein „Initiativausschuss“, der sich anschickte, energisch die Gründung eines Jugendclubs anzugehen. Der Antrag blieb erfolglos, die Jugendlichen sammelten in Weikersheim und rund 30 Ortschaften 700 Unterschriften, schrieben Leserbriefe. Im Sommer 1971 hoben knapp 40 Jugendliche im Gasthaus „Hirsch“ den „Club W71“ aus der Taufe. Und bald konnte der Club nicht nur mit den Renovierungsarbeiten beginnen, sondern auch das erste Programm auflegen mit Filmvorführungen. Bald darauf folgten erste Konzerte aus dem Bereich Jazz und Folk, später auch Punk und Rock.

"Damals in den 60er Jahren war die Kultur auf dem Land ja sehr bestimmt von Chören und Blaskapellen, vielleicht am Wochenende noch eine Coverband die dann zum Tanz aufgespielt hat, aber wenn man so interessiert war an Jazz, Blues Folk und Rock dann gab es dafür keine Plätze und der Club W71 die Gründung von dem Verein, war der Versuch all das zu machen."

Am Rande von Weikersheim

Das Gebäude des Club W71 liegt am Rande von Weikersheim, zwischen den Sportplätzen, das heißt ohne direkte Nachbarschaft auf einem ehemaligen Campingplatz. Ursprünglich war das Gebäude ein Kiosk für Campingbesucher. Die Mitglieder des Vereins erweiterten es und bauten eine Bühne ein.

1984 brannte das Gebäude aus ungeklärter Ursache vollständig ab und wurde mit Versicherungsgeldern und sehr hoher Eigenleistung der Mitglieder in leicht verbesserter Form wiederaufgebaut. Das Gebäude hat nur einen Veranstaltungsraum, der unbestuhlt ca. 150 Besucher fasst. Der Raum sporadisch eingerichtet, mit einer kleinen Bar.

Außergewöhnliche Atmosphäre, begeistertes Publikum

Die Gründungszeit des Club W71 fiel zusammen mit der Wiedergeburt der Folkbewegung in Deutschland. 1960 wurde der Folk aus Amerika und Großbritannien immer populärer und ab 1970 erlebte die deutschsprachige Folkbewegung ihren Durchbruch. Sowohl die englischsprachige Musik, als auch deutschsprachige Vertreter wie z. B. Zupfgeigenhansel und Fiedel Michel waren im Club präsent und sorgten für den kritischen Soundtrack zur Anti-AKW-Bewegung, dem Deutschen Herbst oder der Bürgerinitiative gegen eine Teststrecke des Daimler-Benz-Konzerns im nahegelegenen Boxberg.

Immer mehr Musiker aus Afrika und Asien bekamen in den 80ern die Möglichkeit in Deutschland aufzutreten. Zum Beispiel bekam der senegalesischen Sänger und Komponisten Youssou N’Dour 1985 gerade einmal, drei Auftrittsmöglichkeiten in Deutschland, darunter auch in Weikersheim.

Auch für experimentelle Projekte gab es immer Platz im Club W71. So war er der einzige Veranstalter in Deutschland, der ein Konzert der Gitarristen Terrie Ex und Andy Moor von der niederländischen Anarcho-Punk-Band The Ex mit dem Saxofonisten Ken Vandermark und dem Schlagzeuger Paal Nilssen-Love ermöglichte.

"Es hat natürlich viel mit großem persönlichen Interesse zu tun und man hat damals schon schauen müssen, das man schnell war und die Bands frühere hier hergebracht hat, bevor sie noch wirklich bekannt waren, also nur als Beispiel die Toten Hosen haben hier 1983 gespielt oder Helge Schneider ist hier vor 35 Zuschauern aufgetreten. Wobei durch das Internet ist das alles noch schneller geworden und Bands können quasi in der Bekanntheit explodieren."

Die Liste der Künstler ist lang geworden, hier eine kleine Auswahl: Franz Hohler, Helge Schneider, Toten Hosen, Floh de Cologne, Peter Kowald, Lutz Görner, Die 3 Tornados, Hannes Bauer, Cochise, Keith Tippett, Die Mimmi’s, Youssou N’Dour, Klaus Theweleit, Sainkho Namtchylak, Tocotronic, Wladimir Kaminer, Dälek, Blumfeld, Kathrin Röggla, Otomo Yoshihide, Paul Lovens, Rocko Schamoni, Siegfried Zimmerschied, Dieter Bihlmaier, Ed Kröger, Günter Sommer, Fitzgerald Kusz.

Ausgezeichnetes Programm

Viele Bands schätzen diese Atmosphäre, weit weg von den großen Konzerthallen und für das Musikpublikum ein Tor zur weiten Musikwelt.

"Das Besondere hier ist, dass Gruppen das Volk hier erfreuen, die sonst nur in Großstädten auftreten und jetzt hier in dem kleinen schönen Residenzstädtchen Weikersheim."

2016, 2017 und 2018 erhielt der Club W71 jeweils den Förderpreis APPLAUS der Initiative Musik für sein Jazzprogramm in der „Kategorie 3“ für kleine Spielstätten.

Das kleine Leitungsteam hält den Club lebendig. Andere Clubs aus der gleichen Gründungszeit haben entweder aufgegeben oder mutierten zur professionell geleiteten Einrichtung. Der Club w71 setzt weiter auf die klare, eigene, kompromisslose und ehrenamtliche Linie. Der Nachwuchs steht auch schon in den Startlöchern und bringt viel Engagement mit – das wichtigste, um den Club weiter am Leben zu halten.

Hier der Beitrag zum Nachhören: