Das Café Verkehrt in Murg-Oberhof ist Kult. Seit 36 Jahren wird in der Kneipe mitten in einem kleinen Dorf im Hotzenwald Musik gemacht. Die Kneipe ist in einem Anbau neben dem alten Dorfgasthof untergebracht. Ein Verein sorgt seit mehr als 30 Jahren dafür, dass Künstler aus der ganzen Welt in dem kleinen Dorf auftreten. Für Fremde ist das Café „am Rand der Weltscheibe“, wie der Spiegel einst titelte, eine echte Überraschung. Für Einheimische ist ein Stück Zuhause.

Die Kaffeemaschine läuft im, frische Brötchen sind geschmiert. Den Veranstaltern ist es wichtig, dass sich die Bands in Oberhof willkommen fühlen. Tontechniker Till Erb besteht darauf. Aus Erfahrung. Er ist jahrelang mit Bands durch die Welt getourt. Im Café Verkehrt hat er sich einen Traum erfüllt. Eine perfekte Anlage mit einem perfekten Sound. "Das Café ist mein Lieblingsarbeitsplatz und kann vom Sound mit jeder Bühne der Welt mithalten.“ Die Aussicht von Till Erbs Arbeitsplatz. SWR Alle fünf Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Pro Monat stellen sie ein bis zwei Konzerte, Kabaretts oder Poetry-Slams auf die Beine. Der Erfolg gibt Ihnen recht. Die Besucherzahlen steigen wieder. Der Verein macht am Jahresende keine Verluste mehr. Das Niveau der Konzerte habe sich bei den Bands und den Gästen herumgesprochen, sagt der Vereinsvorsitzende Kurt Zimmermann. Die Leute kämen gezielt hierher, um Musik zu hören. "Es kommen Leute aus Basel, Zürich und Freiburg zu uns. Sie kommen hier her um Musik zu hören. Die Mischung aus Bewährtem und immer wieder Neuem ist spannend.“ Die Besucher im Café Verkehrt haben meist weite Anfahrtswege. Oberhof liegt im Hotzenwald unweit von Waldshut und Bad Säckingen. Ein Bus fährt hier am Abend nicht. Dafür hat der große Parkplatz sogar eine Stromtankstelle für E-Autos. Die Preise sind moderat. Das teuerste sind die Cocktails für 6 Euro. Bei den großen Ticketagenturen gibt es die Tickets allerdings nicht. Wer kommen will, darf anrufen. Dann liegt das Ticket an der Abendkasse bereit. Hier ein paar Café-Verkehrt-Einblicke von außen und innen: SWR Bild in Detailansicht öffnen SWR Bild in Detailansicht öffnen SWR Bild in Detailansicht öffnen Das Café am Rande der Welt hatte Kultstatus. „Am Rande der Weltscheibe“ hieß der Titel eines Artikels, mit dem es das Café Verkehrt 1997 in den Spiegel geschafft hat. Vor allem den ersten Pächter, Klaus Reymann, umwehte der Nimbus des genialen Sonderlings. Im Dorf zumeist kritisch beäugt als langhaariger Hippie. Von seinen Kochkünsten und den nächtlichen Gelagen erzählen Gäste jedoch bis heute. "Nirgends kann man den Künstlern so nah sein wie hier. Drei Schritte nach dem Konzert und die Künstler sind mit uns." Sonia Sarmann war seine rechte Hand und „Mädchen für Alles“. Gäste bewirten, Holz hacken, die Wäsche der Bandmitglieder waschen, ihre Geschichten sind zahlreich. Nach dem tragischen Tod des Cafégründers war lange Zeit die Furcht, dass das Verkehrt nicht überleben würde. Doch derzeit sieht es nicht so aus, als würde im Cafe Verkehrt am Ende der Welt je das Licht ausgehen … Hier der Beitrag zum Nachhören: FAQ Preise Konzerttickets bis 25 Euro. Getränke Alles, was zu einem Club dazugehört - von Cocktails über Kaffee ist alles dabei. Speisen Angrenzend an die Bar befindet sich ein Gasthof, angeboten werden wechselnde Wochenmenüs, Wiener Schnitzel, Kartoffelsalat und vieles mehr. Erreichbarkeit Adresse: Café Verkehrt, Hännerstr. 6, 79730 Murg-Oberhof. Telefon: 07763/803 6733