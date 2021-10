Was ist das, das von fast überall her richtig weit weg ist und zugleich ein magnetischer Anziehungspunkt? Das ist das „Landgasthaus mit Kulturbetrieb“: der Adler in Meidelstetten. Mitten auf der Schwäbischen Alb, aber zum Glück bei Autonavis bekannt.

Ist man angelangt im Adler Meidelstetten, dann will man so schnell nicht wieder gehen. Und das hat mehrere gute Gründe. Der sofort offensichtliche, wenn man den Adler betreten hat: Das Lokal ist ein gemütlicher Dorfgasthof wie aus dem Bilderbuch. Nicht zu klein, man sitzt nicht aufeinander. Den vorderen Bereich verbindet eine lange Theke mit dem hinteren, wo ebenfalls Tische und Stühle stehen, die bei Konzerten – also oft – an die Seite gerückt werden. An der Stirnseite des Adlers steht die Bühne, groß genug für ganz normale Bands.

"Wir leben hier, in dem Dorf, wir haben eigentlich direkt unseren Treffpunkt vor der Nase, da müssen wir bloß hinmarschieren. Wir haben ein super Restaurant (...) und gleichzeitig den Kulturbetrieb. Wir müssen nirgends hin. Wir haben hier in unserem kleinen Dorf unser Mini-Paradies erschaffen. Und dafür erbringen wir gerne das Ehrenamt."

Hat man einen bequemen Sitzplatz gefunden, die Speisekarte durchgeschaut, etwas bestellt und bekommt es serviert, dann steht der zweite gute Grund für die Beliebtheit des Landgasthauses mit Kulturbetrieb auf dem Tisch. Es sieht nicht nur gut aus. Es schmeckt einfach gut. Zwiebelrostbraten, selbstgemachte Maultaschen. Regionale Produkte, regionale Biere.

Adler Meidelstetten von innen SWR

Der Adler hat Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Üblicherweise Samstagabend kommen Bands, Rock und Blues, ein Schwerpunkt ist die Folk und Rock mischende Richtung Americana.

"Wir kommen gezielt, wir kenne die Gaststätte schon lange, wir wissen, dass es hier auch Konzerte gibt. Heute treffen wir uns mit Freunden hier, um das Konzert zu genießen und einen schönen Abend zu haben."

Aber auch die derzeit erfolgreiche einheimische Band Wendrsonn gastiert mit ihren Mundarttexten in Meidelstetten, so wie der New Yorker Sänger und Pianist Steve Waitt. Der Adler liegt ganz selbstverständlich auf seiner Tourroute von Hamburg und Köln, nach Offenbach und Berlin.

Hier der Beitrag zum Nachhören: