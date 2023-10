per Mail teilen

Wenn heutzutage jemand im Studio beim Singen die Töne nicht trifft, dann wird's passend gemacht. Dass aber die Megastars der 80er, die man nicht überhören und übersehen konnte, so sexy waren, aber nicht auch noch perfekt singen konnten, war ein Riesenskandal. Über 30 Jahre später kommt jetzt die Aufarbeitung: in zwei Filmen, einer Dokumentation und einem Kinofilm. Ebenfalls Superstars: Duran Duran – und bei denen war plötzlich auch Funkstille, obwohl die selbst gesungen haben. Was war da los?