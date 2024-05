Wir fragen Alphaville Sänger Marian Gold, ob er mit seinen nun 70 Jahren immer noch so gerne "Forever young" singt. Wir hören in die Fernsehserie "Ashes to Ashes" rein, in der die Musik der 80er gefeiert wird und haben Maxi-Single Sound unter anderem von Propaganda, Madness und Phil Collins.