Der britische Hitproduzent Trevor Horn, gilt als der Mann der die 80ziger erfand. Ihm verdanken wir den bombastischen Sound von ABC, Frankie goes to Hollyood oder Yes und den hören wir uns ausführlich an. Wir feiern das großartige Comeback von Depeche Mode und erklären die Verbindung des alten Songs „never let me down again“ mit dem neuen Song „ never let me go“ auf dem jetzt erschienenen „Memento Mori“ Album. Außerdem natürlich wieder Maxi Sound unter anderem von Bronski Beat und Art of Noise.