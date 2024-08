per Mail teilen

Für die 80er gehen wir mal zurück in die 70er, 1972 bringt Willie Mitchell, der Produzent von Al Green, dem begabten aber nicht erfolgsverwöhnten Sänger ein Demo Tape, einen rough mix vorbei. Al Green schreibt einen Text drauf, in nur 5 Minuten. Mitchell muss ihn überreden den Song aufzunehmen. Widerwillig geht Green ins Studio, 100 Versuche dauert es bis die Aufnahme sitzt, und dann ist er immer noch nicht zufrieden. "Let’s Stay Together" allerdings macht ihn zum Soul Superstar der 70er. 11 Jahre später versucht Tina Turner ein Comeback. Sie hat Ike verlassen und steht mit nichts da. Die Jungs von Heaven 17 suchen genau diesen Song raus und diese Coverversion wird eines der größten Comebacks der Musikgeschichte einläuten.