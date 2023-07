Frankie goes to Hollywood landeten wegen "Relax" und dem dazugehörigen Musikvideo auf dem Index. Der Spider Murphy Gang erging es wegen der Textzeile "Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten sich die Füße platt" in Süddeutschland auch nicht anders. George Michael war mit "I want your sex" schon ein wenig expliziter und bekam von der BBC die Stempel "unspielbar". Bei Heaven 17 musste man schon sehr genau hinhören bei "Fascist Groove thang" zuhören und genau das tun wir.