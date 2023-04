Manchmal kommen die Stars und Sternchen der 80er wieder: Nik Kershaw oder Dexys Midnight Runners, die heute nur noch Dexys heißen, haben neue Musik veröffentlicht. Außerdem machen wir einen Ausflug in die legendären Hansa Studios in Berlin in der Depeche Mode, David Bowie, Iggy Pop oder U2 Kult und Modern Talking Hits geschaffen haben. Eine abwechslungsreiche Reise in die Vergangenheit.