Der Song "Far Side Of Crazy" kostete die amerikanische Band Wall of Voodoo die Karriere. Wir haben die Geschichte dazu. Der Song "What Is Love" brachte Howard Jones den internationalen Durchbruch. Jetzt ist er 70 Jahre alt geworden und erzählt uns im Interview, wie stolz er bis heute drauf ist. Außerdem Neues von Erasures Andy Bell und das 40.Jubiläum des Tears for Fears Albums "Songs from the big chair".