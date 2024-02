Was für ein Comeback

Tracy Chapman hat uns mit ihrem Auftritt bei den Grammys verzaubert. Wir hatten Tränen in den Augen und der Song ist wieder ganz oben in den Charts. Wir sprechen darüber warum uns manche Lieder ganz besonders berühren und was das Schöne an der Nostalgie ist. Erinnerung an den verstorbenen Frontman Bon Scott. Warum der 19. Februar für alle Zeit der düsterste Tag in der Geschichte von AC/DC sein wird. Maxi Sound von Musikern aus dem 2. Bildungsweg. Extralange Versionen von singenden Friseuren ( A flock of seagulls) und groovenden Fotografen (Heaven 17)