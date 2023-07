Manche Songs aus den 80ern sind aus unerfindlichen Gründen wie Perlen versunken: "This house is a house of trouble" von Marc Almond und Sally Timms und "The day before you came" von Bancmange.

Maxisound der Geschichte geschrieben hat "19" der eindringliche Antikriegssong von Paulk Hardcastle in einer extralangen Version. Und vom Friseur zum Popstar: die Geschichte von "A Flock of seagulls" und die Maxiversion ihres Hits "Wishing".