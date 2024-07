Warum Michael Jacksons Anruf bei Adam Ant morgens um 5 Uhr kein Scherz war. Warum Kate Bush sehr viel Spaß mit ihren Hunden Bonnie und Clyde beim Shooting für das Cover des "Hounds Of Love" Albums hatte. Warum Marc Almond nach 45 Jahren mit Höhen und Tiefen im Musikbusiness immer noch nicht genug hat und wie seine neues Album "I Am Not Anyone" klingt. Warum The Mission die Melancholie meisterhaften beherrschen … klären wir alles in diesem Musik Klub 80s.