Es war der magischste Ort der 80er, an dem die größten Hits entstanden: Die Air Studios auf Montserrat.

"Wir waren im Paradies und machten es uns zur Hölle."

Trotzdem entstanden die größten Hits der Band hier, wie "Every breathe you take". Auch die Dire Straits, OMD, die Rolling Stones, Elton John oder Duran Duran reisten auf die kleine Karibikinsel und nahmen die größten Hits der 80er auf. Die wahnsinnige Geschichte der AIR Studios, in denen all das geschah und die Ende der 80er in Trümmern lagen, hören wir uns ausführlich an.