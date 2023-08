Der Godfather of Britpop ist Paul Weller, bekannt dafür, dass er politisch Farbe bekennt: Er singt in den 80ern gegen Maggie Thatcher. Wir haben ihn mit der Combo Style Council mit einem wunderschönen Liebeslied "You’re the best thing". Frisch verheiratet mit Chrissie Hynde von den Pretenders, das erste Kind unterwegs, mit viel Power haut Jim Kerr den Text raus zur Hymne "Alive and Kicking". Für alle Geburtstagskinder gibt es die Geburtstagstorte für die Ohren von Altered Images.